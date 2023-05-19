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الجمعة 19 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس السوري تعزيز العلاقات على هامش القمة العربية

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
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التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، بالرئيس السوري بشار الأسد، على هامش القمة العربية الـ32، التي تستضيفها السعودية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، حسبما أعلنت الرئاسة السورية، العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التطورات على الساحة العربية.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، فإن الرئيس السوري بشار الأسد، ثمّن الجهود التي بذلتها السعودية على مستوى تحقيق التقارب العربي، وبناء الأجواء السياسية التي تساعد على العمل المشترك بين الدول العربية لتحقيق المنفعة لشعوبها.

كما هنأ الرئيس السوري، ولي العهد السعودي، بنجاح "قمة جدة"، معتبرًا أنها ستساهم في المزيد من التماسك العربي.

بشار الأسد ولي العهد السعودي السعودية القمة العربية الـ32