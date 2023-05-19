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الجمعة 19 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في عودة نصف نهائي أبطال أفريقيا

الأهلي والترجي التونسي
الأهلي والترجي التونسي
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد الترجي الرياضي التونسي في عودة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب في تونس إنتهت بفوز الأهلي على الترجي بنتيجة ٣ - صفر وهو ما يجعل مباراة اليوم على ملعب الأهلي مجرد نزهة لبطل أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي.. مباراة العودة 

وتنطلق مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة وتذيع مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الرسمي للبطولة بث مباشر للمباراة.

ويسعى كولر اليوم للاطمئنان على حالة الفريق الفنية والبدنية واستغلال حسم الأهلي للمباراة في الجولة الأولى من أجل تأهيل الفريق ذهنيا وبدنيا للمباراة النهائية مع الفريق الفائز من فريقي صن داونز الجنوب افريقي والوداد المغربي والتي إنتهت مباراة الذهاب بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق في المغرب.

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والترجي التونسي في عودة دوري الأبطال 

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