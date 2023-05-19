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الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صور| إصابة شخص ونجله في حريق بـ3 حظائر ماشية بالوادي الجديد

حريق في حظائر ماشية
حريق في حظائر ماشية بالخارجة
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أصيب شخصان، في حريق، اليوم الجمعة، شب في  3 حظائر ماشية بمنطقة زراعية شمال مدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد. 

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية والإطفاء بنشوب حريق في حظائر ماشية بمنطقة الشيخ صبيخ بمدينة الخارجة. 

تبين نشوب حريق في 3 حظائر ماشية بمنطقة الشيخ صبيح شمال مدينة الخارجة بالقرب من منطقة مفارق حي " الزهور" وتسبب في احتراق أجزاء من الحظائر وجرى إنقاذ 4 روؤس خراف و2 رأس عجل بقري وحصان، بينما أصيب صاحب المزرعة إثر سقوط لوح خشبي عليه بسبب الحريق وهو وليد سعيد عبد العال، 48 عاماً، كما أصيب نجله سعد، 14 عامًا بضيق في التنفس وجرى نقلهما لمستشفى الخارجة التخصصي للعلاج. 

 تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من إخماد الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب لمخزن سولار مجاور للحظائر على مساحة 50 مترًا مربعًا. 

تحرر محضر بالحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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ادارة الحماية المدنية إخماد الحريق الحماية المدنية الخارجة الوادي الجديد