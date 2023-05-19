مصرع طالبة وإصابة شقيقتها عقب سقوطهما من الدور الرابع بالفيوم

لقيت طفلة مصرعها وأُصيبت شقيقتها بكسور في الحوض، إثر سقوطهما من الطابق الرابع بمحل إقامتهما برفقة والدهما في عقار سكني بكيمان فارس بمدينة الفيوم، في ظروف غامضة، فيما لفظت الطفلة الأولى أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إنقاذها في مستشفى الفيوم الجامعي، فيما تخضع شقيقتها للعلاج اللازم، بينما تكثف قوات الأمن جهودها لحل لغز الواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى الجامعة بالفيوم، تفيد وصول طفلة تدعى ملك عادل سيد طالبة في الصف الأول الثانوي بمدرسة عين شمس، وشقيقتها سما 5 سنوات إلى المستشفى مصابين بإصابات متعددة ادعاء سقوطهما من الطابق الرابع، ووفاة الأولى فور وصولها المستشفى.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتبينّ أنّ الطفلتين تعيشان رفقة والدهما وزوجته بعد انفصاله عن والدتهما، وأنّهما سقطتا من الطابق الرابع في ساعة متأخرة من الليل ووصلتا إلى المستشفى قبل الفجر، فيما يُحيط الغموض بالواقعة.

وتكثف قوات الشرطة جهودها لحل لغز الواقعة، والتأكد من وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمه، وضبط الجاني في حالة وجود شبهة جنائية.