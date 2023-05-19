وزير الاتصالات يبحث مع نائب وزير التجارة الأمريكي سبل التعاون المشترك

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع ماريسا لاجو نائب وزير التجارة الأمريكي، وذلك علي هامش اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة فى عدد من المجالات؛ أبرزها التحول الرقمى، وبناء القدرات الرقمية، ومراكز البيانات، والتعهيد، والخدمات البريدية.

وبحث الجانبان تبادل الخبرات فى مجالات الجيل الرابع للصناعة 4.0، والجوانب التنظيمية المتعلقة بالتقنيات الحديثة، كما تم مناقشة فرص جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة الأمريكية للاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاون التقنى والعلمى مع مراكز البحث والتطوير الامريكية فى مشروعات الذكاء الاصطناعى.

