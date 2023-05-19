بالأسماء .. مصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص في حادث بالصحراوى الغربى

لقيت سيدة في العقد الرابع من العمر مصرعها، وأصيب 4 آخرين، جميعهم من أسرة واحدة بإصابات متنوعة تراوحت بين إشتباه ارتجاج بالمخ وكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بدائرة محافظة الفيوم، تم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، أمام بنزينة على طريق أسيوط الغربي، إتجاه القاهرة، ووجود عدد من المصابين بينهم مصابة بحالة خطيرة.



علي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث، وتبين مصرع سيدة وتدعي سلمى سالم عطية عبد الجيد، 48 سنة، توفيت إثر إصابتها باشتباه كسور بالجمجمة ونزيف في المخ وإصابة 4 آخرين وجميعهم من أسرة واحدة ومقيمين بمركز طامية بمحافظة الفيوم والمصابين هم ماهر عبود عبد الله، 55 سنة، مصاب باشتباه ارتجاج في المخ وكدمات وسحجات بالجسم وعبد الله أحمد عبد الله، 27 سنة، مصاب بإشتباه إرتجاج في المخ، وكسور بالفخذ الأيمن وسمير أحمد عبدالله ، 22 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعضد الأيمن، وخلع بمفصل الفخذ الأيمن وإصابة بالعمود الفقري وملك أحمد عبد الله ، 14 سنة، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم.



تم نقل المصابين الأول والثاني والثالث إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.



وتم نقل المتوفية والطفلة المصابة الأخيرة إلى مستشفى طامية المركزى، كما تم إزالة آثار الحادث ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق الفيوم أسيوط الغربي، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة

تحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.