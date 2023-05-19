"كانت تركب ستارة".. الاستعلام عن الحالة الصحية لسيدة سقطت من علو بالجيزة

استعلمت جهات التحقيق بنيابة العمرانية، عن الحالة الصحية لربة منزل سقطت من الطابق الثاني من أعلى عقار بدائرة قسم شرطة العمرانية، غرب محافظة الجيزة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن السيدة سقطت عقب اختلال توازنها، أثناء تركيب ستارة داخل شقتها.

بداية الواقعة بتلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على ربة منزل في العقد الثالث من عمرها مصابة بكسور وكدمات وسحجات متفرقة ونزيف داخلي جرى نقل المصابة إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

وبسؤال أهلية المصابة أفادوا بسقوطها من الطابق الثاني محل سكنها عقب اختلال توازنها أثناء تركيب ستارة ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.