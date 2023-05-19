دوري أبطال أفريقيا.. شاهد| غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الترجي

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صورا من غرفة ملابس الفريق في استاد القاهرة الدولي قبل مباراة الفريق الأول أمام الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي في العاشرة مساء، على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بدأت جماهير النادي الأهلي في التوافد على استاد القاهرة الدولي لحضور مباراة الفريق أمام الترجي التونسي مساء اليوم الجمعة في دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي بثلاثية في عقر داره بملعب رادس بذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا ليضع قدما في النهائي الأفريقي.

جدير بالذكر أن الأهلي حصل على موافقة الأمن بحضور 10 آلاف مشجع فقط، خلال مباراته المرتقبة أمام الترجي التونسي.

