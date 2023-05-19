وزير الدفاع الكويتي يؤكد على عمق العلاقات الوطيدة مع الولايات المتحدة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح على عمق العلاقات الوطيدة والراسخة بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية وتعاونهما الدائم والمشترك على الصعد كافة؛ لاسيما ما يتعلق بالجوانب العسكرية.

واستعرض الشيخ طلال خالد الصباح - خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكلكوريلا والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية للكويت وفقا لبيان وزارة الدفاع - آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة أهم القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.