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الجمعة 19 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نائب رئيس الإمارات يلتقي رئيس الوزراء العراقي على هامش القمة العربية الـ32 بجدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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بحث نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين الإمارات والعراق وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الجمعة، على هامش أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

كما تطرق الجانبان إلى مخرجات أعمال القمة ونتائجها بما يعزز العمل العربي المشترك، إضافة إلى القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

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