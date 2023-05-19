عابد: كلمة الرئيس أمام قمة "جدة" خريطة طريق للسلام في المنطقة العربية





قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، أن الكلمة التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أمام الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة جدة، والذي أكد على أهمية تحقيق السلام الشامل والعاجل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ، تعد خريطة طريق للسلام في المنطقة العربية .



وأضاف عابد ،ان حضور الرئيس السورى للقمة العربية هى نتاج جهود مصرية وعربية مشتركة، لإعادة سوريا الى حضن الوحدة العربية .



وأشار الى أن الرئيس أوضح امور كثيرة تخص أمتنا العربية حيث قال الرئيس : لقد تأكد لكل ذي بصيرة، أن الحفاظ على الدولة الوطنية، ودعم مؤسساتها، فرض عين وضرورة حياة، لمستقبل الشعوب ومقدراتها فلا يستقيم أبدا، أن تظل آمال شعوبنا، رهينة للفوضى، والتدخلات الخارجية، التي تفاقم من الاضطرابات، وتصيب جهود تسوية الأزمات بالجمود.



ولفت عابد الى ان الرئيس شدد على أهمية الاعتماد على جهودنا المشتركة، وقدراتنا الذاتية، والتكامل فيما بيننا،لصياغة حلول حاسمة لقضايانا أصبـح واجبا ومسؤولية ،وأن تطبيق مفهوم العمل المشترك، يتعين أن يمتد أيضا، للتعامل مع الأزمات العالمية وتنسيق عملنا، لإصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، وفى القلب منها؛ مؤسسات التمويل، وبنــــوك التنميــة الدوليـة التي ينبغي أن تكون أكثر استجابة، لتحديات العالم النامى.



وأوضح ان الرئيس أكد على تمسكنا بالخيار الاستراتيجى، بتحقيق السلام الشامل والعادل، من خلال مبادرة السلام العربية، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها "القدس الشرقية".

