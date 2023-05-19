وزير الاتصالات: أكثر من 90% من حركة البيانات بين أسيا وأوروبا تمر عبر مصر

أكد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق معدل نمو بلغ 16.3%؛ موضحا الإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها لتهيئة المناخ الداعم لتنمية الأعمال بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تشمل إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة

ولفت إلى تقدم ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الثابت لتصبح الأولى إفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت فى العام الحالى بمتوسط سرعة 45 ميجابت/ ثانية مقارنة بالمركز الأربعين فى مطلع 2019 وذلك وفقا لشركة أوكلا العالمية؛ منوها إلى أنه يمر عبر مصر أكثر من 90% من حركة البيانات بين أسيا وأوروبا من خلال 14 كابل بحرى وجارى حاليا إنشاء 5 كوابل بحرية جديدة.

