ads
الجمعة 19 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

انتفاضة كبيرة.. أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 19 مايو 2023

سعر الذهب
سعر الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة 19 مايو 2023 بمقدار  85 جنيه على الاقل منذ أمس في محلات الصاغة .

سجل سعر عيار 21 نحو 2275 جنيه للبيع و 2335 جنيه للشراء 
بلغ سعر عيار 24 نحو 2600 جنيه للبيع و 2657 جنيه للشراء ، بينما وصل سعر عيار 18 نحو 1950 جنيه للبيع و 1993جنيه للشراء .
وصل سعر عيار 14نحو 1517 جنيه للشراء و 1577 جنيه للبيع .
وبلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 18.4 الف جنيه للبيع و 18.6الف جنيه للشراء و كيلو الذهب 2.6 مليون جنيه للبيع و 2.66 مليون جنيه للشراء 
بلغت أوقية الذهب حوالي 80.86 الف جنيه للبيع و 82.6الف جنيه للشراء .

سعر الذهب عيار 21 سعر عيار 24 سعر عيار 18 سعر عيار 14