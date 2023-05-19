انتفاضة كبيرة.. أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 19 مايو 2023

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة 19 مايو 2023 بمقدار 85 جنيه على الاقل منذ أمس في محلات الصاغة .

سجل سعر عيار 21 نحو 2275 جنيه للبيع و 2335 جنيه للشراء

بلغ سعر عيار 24 نحو 2600 جنيه للبيع و 2657 جنيه للشراء ، بينما وصل سعر عيار 18 نحو 1950 جنيه للبيع و 1993جنيه للشراء .

وصل سعر عيار 14نحو 1517 جنيه للشراء و 1577 جنيه للبيع .

وبلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 18.4 الف جنيه للبيع و 18.6الف جنيه للشراء و كيلو الذهب 2.6 مليون جنيه للبيع و 2.66 مليون جنيه للشراء

بلغت أوقية الذهب حوالي 80.86 الف جنيه للبيع و 82.6الف جنيه للشراء .