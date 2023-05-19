ممثلو برنامج الأمم المتحدة في زيارة ميدانية لمحطة طبل بدمياط

تابع رئيس مجلس إدارة شركة مياه دمياط وممثلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat والشركة القابضة للمياه ، انتظام أعمال التشغيل بمحطة صرف صحي طبل والتي قد سبق افتتاحها للعمل خلال الربع الثاني للعام المالي الحالي 2022/2023م ضمن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط حيث أن المحطة تقع على مساحة ١١٠٠م٣ وتبلغ طاقتها الاستيعابية ٥٠٠م٣/ يوم لخدمة ما يقارب من ٥٠٠٠ نسمة, وهي تضم محطة مدمجة تعمل بنظام المعالجة الثنائية وتشمل بيارة رفع ،أحواض تهوية ترسيب نهائي، كلور جاءت تلك الزيارة بعد زيارة اللواء أحمد ماهر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط .

تلى تلك الجولة اجتماع بقاعة الاجتماعات بالشركة تم الاتفاق خلال الاجتماع على بدء تجارب التشغيل الفعلى عن طريق الأمم المتحدة UN Habitat الاستعداد لتسليم المحطة ونقل تبعية التشغيل لشركة مياه الشرب بعد نجاح العينات مع استمرار المتابعة للمحطة لحين استلامها.

يذكر أنه افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، محطة معالجة صرف صحى طبل، حيث رافقتها خلالها رانيا هداية مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat و الدكتور رفعت عبد الوهاب رئيس قطاع البحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المدير الوطنى للمشروع ،واللواء خالد جمال الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط..

وأزاحت " المحافظ " ستار الافتتاح وأطلقت إشارة بدء تشغيل المشروع المُنفذ بتكلفة إجمالية ٢٧ مليون جنيه بمنحة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، حيث أُقيمت المحطة على مساحة ١١٠٠م٣ وتبلغ طاقتها الاستيعابية ٥٠٠م٣/ يوم لخدمة ما يقارب من ٥٠٠ نسمة ..

وتفقدت " المحافظ " المشروع الذى ضم محطة مدمجة تعمل بنظام المعالجة الثنائية وتشمل بيارة رفع ،أحواض تهوية، ترسيب نهائى، كلور، تخفيف الحمأة الميكانيكية، مبنى ادارى، محطة محولات ، واطلعت على إمكانيات معمل المحطة والذى يعمل على اختبار العينات والتأكد من مطابقتها للمواصفات المقررة ، و أيضًا على ما يشمله المشروع من شبكات باطوال ٧ كم ووصلات منزلية ..

فيما أكدت " الدكتورة منال عوض " أن المحافظة دأبت على وضع خطة لتغطية القرية بخدمات الصرف الصحى ، التى ظلت تعانى من عدم توافر تلك الخدمة بها والذى أدى إلى غرق شوارعها بالمياه ، متوجهة بالشكر إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على دعمهم الكبير للخروج بهذا المشروع إلى أرض الواقع والذى جاء ضمن برنامج دعم أوجه الابتكار بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وفى إطارالتعاون المشترك بين الجانبين كما وجهت الشكرأيضًا إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى على تعاونها الجاد للتنفيذ ..

كما أعربت عن تطلعها لتحقيق المزيد من التعاون لخدمة المواطن و العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة