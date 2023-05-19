وزيرا خارجية الإمارات وإيطاليا يبحثان هاتفيًا الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والفرص المتاحة لتعزيزها في القطاعات كافة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الجمعة أن الشيخ عبدالله بن زايد و"تاجاني" استعرضا مخرجات زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، إلى دولة الإمارات في شهر مارس الماضي، وإعلان البلدين عن الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وناقشا في هذا الصدد تنمية التعاون الثنائي في عدد من القطاعات ومنها الاقتصادية والتجارية والطاقة.

وبحث الوزيران التعاون الثنائي في ملف مكافحة التغير المناخي خاصة مع إعلان البلدين مؤخرا عن "مشروع إعلان نوايا" بشأن تعزيز التعاون في إطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ " كوب 28".

كما بحث الشيخ عبدالله بن زايد و"تاجاني" الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد، خلال الاتصال الهاتفي، أن إعلان دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا مؤخرا الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، أتاح للبلدين مد جسور التعاون الثنائي على مختلف المستويات وتعزيزه، بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما ويدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.