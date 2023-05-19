سيدات طائرة الزمالك يهزم نافال النيجيري ويتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا

فاز الفريق الأول سيدات للكرة الطائرة بنادي الزمالك علي نظيره نافال النيجيري بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة علي صالة نابل بتونس ضمن مباريات دور الـ8 ببطولة أفريقيا رقم 34 للأندية التي تستضيفها تونس من الفترة من 12 الي 23 مايو الجاري ليتأهل الفريق لدور النصف النهائي للبطولة.

جاءت نتيجة الأشواط كالتالي

25/12

25/13

25/13

يذكر ان فريق الزمالك تاهل لدور 16 بعد الفوز علي نظيرة فريق الكحول الاثيوبي بنتيجه 0/3.

يذكر ان عدد الفرق المشاركة في البطولة هو 16 فريق تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات.

ويطمح فريق الزمالك في أن يحصد لقب البطولة الأفريقية لتحقيق الثنائية بعد التتويج ببطولة كأس مصر.

يقود الفريق احمد فتحي مديرا فنيا ومحمد أنور مدرب مساعد واكرامي هيكل مدرب وسميه علاج طبيعي وشادي فهيم محلل تقني وهبه حسنين مدير اداري.



يشرف على ألعاب الصالات أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.