عودة الطليان.. الأندية الإيطالية تسيطر على نهائيات «يويفا» 2023

تعيش الأندية الإيطالية حاليًا، فترة من أزهى عصورها، بتأهل 3 فريق إلى نهائيات أوروبا في مسابقاتها القارية، وباتت «جرينتا» الطليان قريبة من التتويج بلقب قاري خلال الأيام المقبلة.

حينما تسمعهم وتشاهدهم، أثناء عزف النشيد الوطني لجمهورية إيطاليا، تجد حماسًا كبيرًا على وجوههم، وهم يصرخون بقوة قبيل انطلاق أي مباراة يخوضونها، الأمر الذي عرف بـ«جرينتا» الطليان، ولكن هذه الطقوس والعادة امتدت من نجوم منتخب إيطاليا إلى لاعبي الأندية الإيطالية خلال الموسم الجاري 2022-2023، لذا أسهم الروح والحماس عندي لاعبي كبار فرق الدوري الإيطالي في بلوغ نهائيات مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في العام الجاري 2023.

الأندية الإيطالية تسيطر على نهائيات «يويفا»

تأهلت 3 أندية إيطالية إلى المباراة النهائية في 3 مسابقات أوروبية مختلفة، حيث صعد إنتر ميلان إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 13 عامًا، الأربعاء الماضي، بعدما تخطى جاره ميلان في نصف النهائي في مجموع لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 3-0، ليضرب موعدًا مع مانشستر سيتي الإنجليزي في المباراة النهائية من كأس ذات الأذنين.

كما تأهل فريق روما بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بعدما تعادل سلبيًا مع نظيره باير ليفركوزن الألماني خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب باي أرينا، أمس الخميس، في إياب دور نصف النهائي من اليوروباليج، مستفيدًا من تحقيقه الفوز في مباراة الذهاب بنصف النهائي على ملعبه الأولمبيكو بهدف للا شئ، ليضرب موعدًا مع إشبيلية الإسباني صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب هذه البطولة برصيد 6 ألقاب، والذي بدوره أقصى فريقًا إيطاليًا آخر وهو يوفنتوس في قبل النهائي.

فيما نجح فريق فيورنتينا، في بلوغ نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، أمس الخميس، بعد فوزه بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة على بازل السويسري، ليتأهل إلى نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه، ليواجه وست هام يونايتد الإنجليزي في المباراة النهائية على ملعب إدين أرينا في العاصمة التشيكية براج.

ويعد فيورنتينا، ثاني الأندية الإيطالية وصولًا إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعد روما الذي حصد لقب البطولة في العام الماضي في نسختها الأولى.