نائب رئيس الإمارات يلتقي الرئيس الأوكراني على هامش القمة العربية الـ32

بحث الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وذلك على هامش أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة.

واطلع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان من الرئيس الاوكراني علي تطورات الاوضاع في بلاده معربا عن موقف الامارات الثابت والداعم للسلام والاستقرار عبر الحوار لايجاد حل سياسي مستدام.

وتطرق اللقاء إلى جدول أعمال القمة إضافة إلى القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

كما نقل تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى زيلينسكي، فيما حمله نقل تحياته إلى رئيس الدولة وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار.