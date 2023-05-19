الاتصالات: 4.9 مليار دولار حجم الصادرات الرقمية وتوقيع اتفاقيات مع 29 شركة عالمية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن استراتيجية مصر الرقمية التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تهدف إلى تحقيق عدد من المستهدفات وهى تعزيز مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلى الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع، بالإضافة إلى دمج التكنولوجيا في مختلف قطاعات الدولة، ودعم قدرات مصر فى مجال الربط الدولي.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة

وأوضح الدكتور عمرو طلعت الجهود المكثفة التى تقوم بها الوزارة لتعزيز مكانة مصر كمقصد رائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات والعابرة للحدود والتى أثمرت عن زيادة حجم الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار، وتوقيع اتفاقيات مع 29 شركة عالمية تضيف عوائد تصدير بقيمة مليار دولار سنويا بحلول 2025 وتوفر 34 الف فرصة عمل للشباب لخدمة الأسواق العالمية من خلال 35 مركزا لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى الحوافز الاستثمارية المقدمة للشركات العالمية المتخصصة فى مجال الخدمات العابرة للحدود لتشجيعها على خلق فرص عمل جديدة موجهة للتصدير بالإضافة إلى تقديم حوافز دعم التدريب؛ مضيفا أنه يتم تنفيذ برامج لبناء القدرات فى مجال التصميم الإلكترونى ستسهم فى زيادة عدد المتخصصين فى هذا المجال بنسبة 65% بنهاية 2023 بما يسهم فى جذب المزيد من مراكز التصميم الإلكترونى وتعظيم الصادرات فى هذا المجال.