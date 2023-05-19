ads
الجمعة 19 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الاتصالات: 4.9 مليار دولار حجم الصادرات الرقمية وتوقيع اتفاقيات مع 29 شركة عالمية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن استراتيجية مصر الرقمية التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تهدف إلى تحقيق عدد من المستهدفات وهى تعزيز مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلى الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع، بالإضافة إلى دمج التكنولوجيا في مختلف قطاعات الدولة، ودعم قدرات مصر فى مجال الربط الدولي.

 جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة

وأوضح الدكتور عمرو طلعت الجهود المكثفة التى تقوم بها الوزارة لتعزيز مكانة مصر كمقصد رائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات والعابرة للحدود والتى أثمرت عن زيادة حجم الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار، وتوقيع اتفاقيات مع 29 شركة عالمية تضيف عوائد تصدير بقيمة مليار دولار سنويا بحلول 2025 وتوفر 34 الف فرصة عمل للشباب لخدمة الأسواق العالمية من خلال 35 مركزا لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى الحوافز الاستثمارية المقدمة للشركات العالمية المتخصصة فى مجال الخدمات العابرة للحدود لتشجيعها على خلق فرص عمل جديدة موجهة للتصدير بالإضافة إلى تقديم حوافز دعم التدريب؛ مضيفا أنه يتم تنفيذ برامج لبناء القدرات فى مجال التصميم الإلكترونى ستسهم فى زيادة عدد المتخصصين فى هذا المجال بنسبة 65% بنهاية 2023 بما يسهم فى جذب المزيد من مراكز التصميم الإلكترونى وتعظيم الصادرات فى هذا المجال.

 

إستراتيجية مصر الرقمية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جذب الاستثمارات الأجنبية