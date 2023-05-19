المملكة المتحدة تستهدف 86 فردا وكيانا روسيا في حزمة عقوبات جديدة

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، فرض المملكة المتحدة عقوبات على 86 فردًا وكيانًا روسيا تشمل: شركات في قطاع الصناعة العسكرية، وقطاعات تساهم في إيرادات ميزانية الدولة الروسية من خلال أرباح الصادرات.

وذكرت الحكومة البريطانية -في بيان بثته عبر موقعها الرسمي- أن العقوبات تستهدف مجموعة من الشركات والبنوك والمصانع من بينها بنك "روسبانك" وبنك الاستثمار المعدني وشركة تعدين الذهب "بوليوس" والشركات التابعة لشركة "روساتوم" للطاقة النووية.

ونقل البيان تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، التي أشار فيها إلى أن العقوبات تهدف إلى "زيادة الضغط الاقتصادي" على القيادة الروسية ردًا على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.