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الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن مواجهات عنيفة اندلعت بين سكان البلدة وقوات الاحتلال عقب مسيرة جماهيرية، تنديدا باعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المتكررة على أهل القدس والمقدسات في القدس الشريف.

وتركزت المواجهات في منطقة عصيدة ومحيط المدرسة الألمانية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة أعداد كبيرة منهم بحالات اختناق.

وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال المدخل الرئيسي للبلدة ومنعت المواطنين من التنقل.

وتعتبر بلدة "بيت أمر" واحدة من أكثر المناطق الساخنة في الضفة الغربية، إذ تقع اشتباكات بصورة شبه يومية بين سكان البلدة وقوات الاحتلال الإسرائيلية. 

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