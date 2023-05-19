إيطاليا والسعودية توقعان مذكرة تعاون ثقافي في البندقية

وقعت وزارة الثقافة بالجمهورية الإيطالية ونظيرتها بالمملكة العربية السعودية اليوم في مدينة البندقية، مذكرة تفاهم في قطاعات الآثار، الحفظ، الترميم وحماية التراث الثقافي، صناعة السينما والأدب.

وذكرت وكالة انياء ايطاليا " اكي" ان الاتفاقية التي وقعها الوزير جينّارو سانجوليانو والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، تنص على "تسهيل الإجراءات التي ستسمح للخبراء والمؤسسات المتخصصة العامة والخاصة بتعزيز تبادل المعلومات والمعرفة والخبرة المكتسبة، وإطلاق مشاريع استراتيجية مشتركة في مختلف القطاعات الثقافية، كما سيتطور التعاون من خلال إنشاء مجموعة عمل وتنظيم برامج تدريب وتطوير".

وذكر وزير الثقافة، أنه "بتوقيع الاتفاقية اليوم، اكتملت عملية التفاوض التي بدأها سلفي عام 2019 وتم إطلاقها على هامش قمة مجموعة العشرين التي تضم إيطاليا والمملكة العربية السعودية"، مبينًا أنه" على غرار الشركاء الأوروبيين الآخرين من قبلنا، تزودت وزارتنا بأداة تعاون مع نظيرتها السعودية، ونحن على استعداد لتطوير سبل التعاون في مجالات المتاحف والآثار والموسيقى".

وخلص الوزير سانجوليانو الى القول، إن “هناك فرصة لإيطاليا لتصدير مهاراتها المعترف بها في هذه المجالات، لا سيما في مجال الإدارة".