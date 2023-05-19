رئيس البرلمان العربي: قمة جدة استثنائية ومخرجاتها تمثل خارطة طريق لتحديات أزمات المنطقة

ثمن عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي مخرجات القمة العربية فيدورتها الـ 32 التي عقدت اليوم في مدينة جدة باستضافة كريمة من المملكة العربيةالسعودية وبحضور عدد كبير من القادة العرب، واصفاً إياها بالقمة الاستثنائية فيتوقيتها ونتائجها، مضيفاً أن انعقاد هذه القمة تحت شعار "التجديد والتغيير"، انعكس على مخرجاتها الهامة التي تشكل خارطة طريق في التعامل مع التحديات والأزماتالقائمة في المنطقة العربية، لاسيما وأنها ناقشت عدداً كبيراً من الموضوعات الحيوية التيتمس التعاون العربي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ثقته في أن مخرجات هذه القمة ستشكل منعطفاً مهماً فيتعزيز آليات العمل العربي المشترك على كافة المستويات، لاسيما وأن الظروف الحاليةالتي يشهدها العالم وما تعانيه المنطقة العربية من أزمات يستلزم تبني نظرة مغايرةومنهج جديد لتعزيز العمل العربي المشترك، وهذا عملت عليه قمة جدة، من خلال ترجمة"شعار التجديد والتغيير" إلى العديد من القرارات التي تمس حياة المواطن العربي فيالكثير من المجالات.

وأشاد "العسومي" بالتحضيرات الجادة التي سبقت هذه القمة والجهود الحثيثة التيقامت بها المملكة العربية السعودية من أجل توفير كافة عوامل النجاح لها، مثمناً الدورالريادي والرؤية الحكيمة التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بنعبدالعزيز، من أجل تعزيز العمل العربي المشترك، وكذلك الجهود الحثيثة التي يقوم بهاالأمير محمد بن سلمان،من أجل تعزيز التعاون والتضامن العربي، مضيفاً أن الرؤيةالملكية المستنيرة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، تمثل مرتكزاً رئيسياً لدعمالجهود العربية المشتركة على كافة المستويات، كما تمثل صمام أمان في مواجهةالتحديات والمشكلات التي تواجه المنطقة العربية.