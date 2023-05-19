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الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الإندونيسي يعرض الوساطة بين موسكو وكييف

الرئيس الإندونيسي
الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو
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عرض الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو استعداد بلاده للعمل كوسيط بين روسيا وأوكرانيا لتجنب المزيد من التصعيد للصراع، لافتا إلى أن عقوبات الغرب غير فعالة ولا تساهم في الحوار.

وأوردت صحيفة "أساهي" اليابانية عن الرئيس الإندونيسي قوله: "الصراع في أوكرانيا مستمر منذ عام، والعقوبات لم تكن فعالة بما يكفي لإيقافه. الحوار مهم للغاية ويجب الحفاظ عليه. موقف إندونيسيا المحايد يعني أنها لم توافق على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والحلفاء الغربيون ضد روسيا".

وتابع أن بلاده "مستعدة لتكون بمثابة وسيط بين روسيا وأوكرانيا". وأضاف أن "إندونيسيا مستعدة للقيام بدورها للتغلب على الخلافات.. يجب تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن، لأن الناس في النهاية يصبحون ضحايا".

في نوفمبر من العام الماضي، خلال قمة مجموعة العشرين في بالي، حاولت إندونيسيا تخفيف حدة الصراع بين موسكو وكييف.

الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو روسيا أوكرانيا