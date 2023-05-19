سفير روسيا بتونس يؤكد تقديره للخطوات الإيجابية التونسية في مسار البناء الجديد

أكد الكسندر زولوتوف سفير روسيا بتونس، تقديره للخطوات الإيجابية التي قطعتها تونس في مسار البناء الجديد، مؤكّدا أن ما تمّ تحقيقه يعدّ أرضية ملائمة لمواصلة التعاون القائم بين البلدين وتنويع مجالاته خاصة في المجال البرلماني، موضحا ضرورة العمل على مزيد توطيد العلاقات بين البرلمانيين من البلدين وتوفير فرص اللقاء بينهما.

وأوضح زولوتوف خلال لقائه إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب التونسي اليوم، تميز التعاون بين البلدين والرغبة المشتركة في مزيد دعمه خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة، مشيرا في هذا الإطار الى المؤتمر الاقتصادي الروسي الأفريقي الذي ستحتضنه روسيا قريبا، معربا عن أمله في أن تشارك تونس في هذا المؤتمر بوفد رفيع المستوى.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس نواب الشعب التونسي عن ارتياحه للعلاقات التاريخية الممتازة القائمة بين تونس وروسيا ولنسق التعاون الثنائي، مؤكّدا الرغبة في مزيد تطويره لاسيما في ميادين الاقتصاد والتجارة والسياحة.

كما أشار إلى أهمية التعاون القائم بين البلدين في مجال التعليم العالي، مبرزا في هذا السياق أهمية عدد الطلبة التونسيين الذي يزاولون دراساتهم الجامعية في روسيا وما يحظون به من حسن قبول.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أهمية العلاقات البرلمانية واسهامها في مزيد توطيد العلاقات الثنائية ودفع التعاون، مشددا على ضرورة تكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات لاسيما في إطار مجموعات الصداقة البرلمانية.