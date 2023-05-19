الخارجية الفلسطينية: ردود الفعل تجاه العنصرية في "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية انعكاس لازدواجية المعايير الدولية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، الاعتداءات الاستفزازية والانتهاكات والشتائم والشعارات والمواقف العنصرية التي واكبت ما تسمى "مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أنها "تعتبرها استعمارية عنصرية من حيث الجوهر والشكل، ودليلا قاطعا على أن مسيرة الأعلام السنوية تندرج في إطار عمليات تكريس ضم القدس وتهويدها ومحاولة تغيير هويتها وواقعها التاريخي والسياسي والقانوني القائم".

وتابعت أنها "تعكس الحجم الكبير والمستوى المرتفع الذي بلغته الفاشية ونموها في دولة الاحتلال، كنتيجة طبيعية للاحتلال ذاته وبنظام الفصل العنصري (الابرتهايد) الذي تعمقه إسرائيل في فلسطين المحتلة، كما أن تلك الشعارات انعكاس لعقلية استعمارية عنصرية استعلائية تولد مناخات الكراهية والحقد ونفي الآخر، إن لم يكن إعطاء رخصة لقتله".

ورأت الوزارة أن ردود الفعل الدولية والأممية على تلك الشعارات والمواقف والاعتداءات العنصرية التي رافقت "مسيرة الأعلام" خجولة ومتدنية، ولا ترتقي لمستوى ما تمثله العنصرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ومخاطرها على ساحة الصراع.

وأضافت أنها "ترى في تلك المواقف وردود الأفعال الدولية، انعكاسا لازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، بما يضعف فرصة تطبيق القانون الدولي ويفقد الجهات الأممية المسؤولة عن تنفيذه أية مصداقية".