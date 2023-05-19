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الجمعة 19 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تنظم دورات تدريبية للعاملين بمراكز الإصلاح والتأهيل

مراكز الإصلاح والتأهيل
مراكز الإصلاح والتأهيل
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واصل قطاع الحماية المجتمعية تنظيم دورات تدريبية للكوادر العاملة بمراكز الإصلاح والتأهيل وذلك فى مجال تقديم خدمات المشورة الطبية وإجراء الفحص بصورة طوعية وسرية لفيروس نقص المناعة البشرى.. حيث شارك فى الدورة  (19) مُتدرب من (الضباط والأفراد والمدنيين) العاملين بقطاع الحماية المجتمعية خلال الفترة من 15-17/5/2023. 
ويأتى تنظيم تلك الدورات إستمراراً للدور الرائد الذى يضطلع به قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية من خلال التنسيق مع البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وذلك بشأن دعم خدمات الوقاية من الإصابة بفيروسات (B – C  - نقص المناعة البشرى والرعاية والدعم والعلاج للمتعايشين مع الفيروس) ، فضلاً عن إنشاء  (10) مراكز داخل مراكز الإصلاح والتأهيل للفحص والمشورة للوقاية من مرض الإيدز والفيروسات الكبدية C–B .
وفى ختام فعاليات الدورة تم تكريم عدد من المشاركين بمنحهم شهادات تقدير.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية المتميزة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
 

قطاع الحماية المجتمعية خدمات المشورة الطبية فيروس نقص المناعة البشري