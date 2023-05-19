الكرملين: سوف نعلن مسبقا عن عقد قمة بين أرمينيا وأذربيجان في موسكو

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين سيعلن مسبقا عن لقاء محتمل بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذري إلهام علييف.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردا على سؤال حول احتمالات عقد قمة أرمينية-أذرية في موسكو، "سنعمل على قضايا التكامل الأوروبي الآسيوي الأسبوع المقبل، كما سيعقد كل من المؤتمر الاقتصادي الأوروبي الآسيوي وجلسة المجلس الاقتصادي الأعلى للمنطقة الأوروبية الآسيوية في موسكو، ونتوقع أن يكون كلا من الرئيس علييف ورئيس الوزراء باشينيان في موسكو، وسنقوم بالإعلان في الوقت المناسب عن احتمالية عقد اجتماع بينهما"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

يُشار إلى أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أعلن أمس الخميس، أن روسيا عرضت استضافة لقاء ثلاثي بينه وبين الرئيس الأذري بوساطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأكد باشينيان أنه قبل العرض.

وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارتا الدفاع الأذرية والأرمينية اندلاع اشتباكات حدودية، وأسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل 79 عسكريا أذريا، و135 جنديا على الأقل من القوات الأرمينية.

وتعد هذه الاشتباكات الأكبر منذ الحرب التي اندلعت في 27 سبتمبر 2020، عندما أطلق الجيش الأذري عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في نوفمبر من العام نفسه توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على عدد من المحافظات التي كانت بيد جارتها.​