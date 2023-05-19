حضور قوي لمقرري لجان الحوار الوطني من أعضاء «التنسيقية» في الجلسات الأولى

انطلقت خلال الأسبوع الجاري جلسات اللجان في الحوار الوطني بمحاوره الثلاثة (السياسي والاقتصادي والمجتمعي)، حيث تنعقد الاجتماعات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

وشهدت الجلسات الأولى للجان الحوار الوطني حضور قوي لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذين شاركوا في جلسات المحاور الثلاثة، كما أن التنسيقية تعتز بوجود 5 من أعضائها ضمن اللجان الفرعية في الحوار الوطني، ما بين مقرر ومقررين مساعدين، وكان لهم أدواراً هامة ومؤثرة في التحضير لجلسات لجان الحوار على مدار الشهور الماضية منذ أن تم الإعلان عن اختيارهم، وبذلوا جهوداً كبيرة لإتمام الاستعدادات لانطلاق اللجان الخاصة بهم في الحوار وانعقاد جلساتها.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني اختار النائب علاء عصام مقررًا مساعدًا للجنة المحليات، وريهام الشبراوي مقررًا مساعدًا للأسرة والتماسك المجتمعي، والنائب أحمد فتحي مقررًا للجنة الشباب، وزكي القاضي مقررًا مساعدًا للجنة الشباب، وباسم لطفي مقررًا مساعدًا للجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.

