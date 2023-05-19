الصحة: الكشف على 808 مواطنين في قافلة طبية بقفط ضمن "حياة كريمة"

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن توقيع الكشف الطبى على 808 مواطن بقرية نجع البارود بمدينة قفط ، شمال محافظة قنا ، وذلك ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية نجع البارود التابعة لمركز قفط ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

من جانبه، أشار الدكتور إبراهيم إسماعيل، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى أن هذه القوافل تهدف إلى رفع المشقة والتيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، مؤكدة حرص الوزارة باستمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

‬أكد الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 808 مواطن فى 7 تخصصات طبية بواقع " 205 حالة أمراض باطنية ، 193 حالة طب و جراحة العيون ، 185 حالة طب اطفال ، 87 طب وجراحة الفم والأسنان ، 69 حالة أمراض نساء وتوليد ، 42 حالة تنظيم الأسرة ، 27 حالة جراحة عامة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 119 حالة ، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .

وأشار وكيل وزارة الصحة، أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقدم أيضا خدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية ، والوقاية من الأمراض المختلفة ، حضرهما 76 مواطنا .

قوافل طبية

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