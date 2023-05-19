فيديو.. ثوران بركان نشط في المكسيك

رصدت كاميرا فيديو مشاهد مذهلة لثوران بركان "بوبوكاتيبيتل" الذي يُعتبر أحد أكثر البراكين نشاطًا في المكسيك، وسجَّلت لقطاتٌ للكاميرا العديد من الانفجارات "المتوسطة". ووفقًا للمركز الوطني المكسيكي للوقاية من الكوارث، سقط الرماد في مدينتي بويبلا وأتليكسكو المجاورتين.

بركان "بوبوكاتيبيتل" هو بركان نشط يقع في وسط المكسيك، ويعد واحدًا من أكثر البراكين نشاطًا في المنطقة. يصل ارتفاع البركان إلى حوالي 5,426 متراً، وهو ثاني أعلى قمة في المكسيك بعد بركان "بوبوكاتيبيتل". ويتألف البركان من عدة فوهات بركانية، وقد سجلت آخر ثوران للبركان في عام 2021، حيث شهدت المنطقة انفجارات وتساقط الرماد والحمم البركانية. يُعد بركان "بوبوكاتيبيتل" من المعالم السياحية الشهيرة في المكسيك، ويجذب الكثير من الزوار سنويًا.