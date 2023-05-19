بالصور.. نوال الزغبى تشارك الجمهور أحدث ظهور لها

نشرت المطربة نوال الزغبى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" مجموعة من صورها تشارك بها جمهورها .

علقت نوال الزغبى على الصور بكلمات من أغنيتها الجديدة "ريتو" وكتبت "أنا إللى حب كبير حبيبته" .

أغنية "ريتو" أحدث أغانى الزغبى، تم طرح الأغنية خلال الأيام القليلة السابقة، من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان، توزيع عمر ضباغ .

يذكر أن المطربه نوال الزغبى كانت حققت نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية بأغنيتها "أنا مش بتساب"، وتم طرح الأغنية بطريقة الفيديو كليب، كلمات عمرو المصرى، ألحان عمرو الشاذلى، توزيع عمرو الخضرى، وإخراج دان حداد .

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