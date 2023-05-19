الثلاثاء.. مناقشة المجموعة القصصية "من أحوال المحبين" للقاص أحمد حلمي

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية "من أحوال المحبين" للقاص أحمد حلمي، وذلك في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، الموافق ٢٣ مايو الجاري، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني.

يناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد عاطف عبدالعزيز، وتدير الندوة الكاتبة الروائية إنجي همام.

وقد صدرت قصص "من أحوال المحبين" عن سلسلة كتابات جديدة بالهيئة المصرية العامة للكتاب، وتعد المجموعة الأولى للكاتب أحمد حلمي.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".