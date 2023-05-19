مجلس القيادة اليمني يثمن الجهود العربية في دعم مؤسسات الدولة

ثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي الجهود العربية في دعم مؤسسات الدولة اليمنية،معربا عن شكره وتقديره لمصر والأردن لاستقبالهم لمئات الآلاف من أبناء الشعب اليمني.

وأعرب العليمي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ32 المنعقدة،عن شكره للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومساعديه لدعمه ومناصرة قضية الشعب اليمني لاستعادة مؤسسات الدولة "، كما قدم الشكر لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية.

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وثمن جهود الدولة المصرية والمملكة الاردنية الهاشمية لاستقبال الآلاف من أبناء الشعب اليمني الباحثين عن ملاذ آمن وتسهيل فرص حصولهم على العلاج والتعليم.