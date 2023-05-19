رئيس صحة الشيوخ: كلمة الرئيس بقمة جدة كشفت عن حجم التحديات التي تواجه المنطقة

قال النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ: إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة جدة، جاءت واضحة وصريحة وكاشفة لأهم التحديات التي تواجه المنطقة في ظل ما تمر به من ظروف قاسية تهدد حاضرنا ومستقبلنا .



وثمن رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، تأكيد الرئيس السيسي في كلمته بشأن موقف مصر الثابت من التمسك بالخيار الاستراتيجي وتحقيق السلام الشامل والعادل، من خلال مبادرة السلام العربية، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.





وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول في كلمته الأزمة السودانية محذرا من أن الأزمة التى اشتعلت فى السودان الشقيق تنذر - إذا لم نتعاون فى احتوائها - بصراع طويل، وتبعات كارثية، على السودان والمنطقة، بالإضافة إلى الأزمات فى ليبيا واليمن، مشددا على ضرورة وجود تحرك عربي مشترك لتسوية تلك القضايا على نحو أكثر إلحاحا من أي وقت مضى .



وأشار الدكتور على مهران ، أن كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية اليوم بجدة أيضا حملت العديد من الرسائل المشاركين بالقمة بشأن ضرورة تحقيق التكامل السياسي وتحمل مسؤولياتهم تجاه قضايا المنطقة وضرورة التكاتف وتوحيد جهود التهدئة في كافة الأزمات المحيطة من أجل إعلاء قيم العمل العربي وتوحيد آليات الجهود المتبعة لإنهاء الصراعات ومجابهة الأزمات الاقتصادية والعسكرية والأمنية .

