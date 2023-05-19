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الجمعة 19 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحده في انقلاب سيارة بالغربية

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة تنوعت إصابتهم باشتباه ارتجاج في المخ وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ملاكي علي جانبي طريق طنطا -المحلة بمحافظة الغربية وجري نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي العام لتلقي العلاج اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقي اللواء محمد عمار مدير امن الغربية اخطارا بالواقعة من إدارة شرطة النجدة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى. 

حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واخطرت النيابة العامة. 

إدارة شرطة النجدة الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية