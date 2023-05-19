النائب عبده أبوعايشة: كلمة السيسي بالقمة العربية عكست الرؤية المصرية تجاه أزمات المنطقة

ثمن النائب عبده ابوعايشه، عضو مجلس الشيوخ،، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في فعاليات القمة العربية في دورتها الـ٣٢ بجدة بالسعودية، مشيرا إلى أن مصر تقوم بدور هام ومحوري في كافة الملفات العربية.

وقال ابو عايشه في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم أن الرئيس السيسي أوضح بكل شفافية الرؤية المصرية وسياساتها الخارجية تجاه التعامل مع قضايا وأزمات المنطقة بشكل متوازن يحقق آمال الشعوب في الاستقرار والأمان وتوفير أمته مستقرة .

أكد عضو مجلس الشيوخ ، ان قمة جدة تأتي في وقت تاريخي، ومشاركة مصر فيها تاريخية مؤكدا أن كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل لكل الدول العربية والإفريقية بأن مصر تحرص على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمرارا لدور مصر فى تعزيز جهود دفع أليات العمل المشترك وتوحيد الصف لصالح الشعوب العربية كافة. خاصة وأن قمة جدة، تأتي في وقت عصيب ومهم جدا للمنطقة العربية.

وأختتم ابو عايشه، أن الرئيس السيسي حذر من خطورة تطور الأوضاع بالسودان الشقيق، وضرورة حل الأزمة سلميا و التكاتف لتهدئة الأوضاع والتشديد على كافة الأطراف في السودان بضرورة اللجوء لمائدة التفاوض والحوار من أجل الأصول لحلول سلمية سياسية تساهم في تهدئة الأوضاع والحفاظ على حق الشعب السوداني في العيش تحت نظام يؤمن بالمؤسسات الوطنية الموحدة.

كما أكد على ضرورة تفعيل مفهوم العمل العربي المشترك ودفع مسيرة التنمية للامام.

