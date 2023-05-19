تزامنًا مع انعقاد القمة.. الصادرات المصرية تغزو أسواق «مجموعة السبع».. إيطاليا على رأس قائمة الدول الصناعية الأعلى استيرادًا من مصر في 2022.. والتبادل التجاري مع دول المجموعة يتجاوز 30 مليار دولار

على مدار 3 أيام، يجتمع قادة دول مجموعة السبع، على بعد أمتار معدودة من موقع إلقاء القنبلة الذرية في الحرب العالمية الثانية، بندينة هيروشيما اليابانية، محملين بهموم متعلقة بالعديد من القضايا العالمية، ويأتي في مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تتزامن القمة مع هجوم جوي شنته موسكو على العاصمة الأوكرانية، حيث سمع دوى انفجارات قوية عبر كييف خلال الساعات الأولى، وهي المرة التاسعة هذا الشهر التي تستهدف فيها غارات جوية روسية المدينة بعد أسابيع من الهدوء النسبي.

من المتوقع أن يتطرق قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى عدد من القضايا خلال اجتماعهم الذي يستمر 3 أيام، ومن المحتمل أن تكون الحرب في أوكرانيا على رأس جدول الأعمال، ومن بينها مطامح الصين المتزايدة والحشد العسكري مع تزايد المخاوف من أنها قد تحاول الاستيلاء على تايوان بالقوة، كما أنه من المتوقع أن تفرض مجموعة دول السبع ستكشف عن مزيد من العقوبات وقيود التصدير على روسيا بسبب الحرب فى أوكرانيا، وكانت الولايات المتحدة قد قرضت عقوبات صارمة على الشركات والبنوك والأفراد الروس، وتهدف العقوبات القادمة إلى تأكيد عزم دول المجموعة على دعم أوكرانيا والضغط على موسكو، بحسب صحيفة الجارديان.

صادرات مصرية متزايدة لدول مجموعة السبع

تشير البيانات إلى أن مصر نجحت في غزو أسواق دول مجموعة السبع بشكل متزايد خلال العام الماضي، حيث زادت الصادرات المصرية لهذه الدول 14.6%. بواقع 1.5 مليار دولار، حيث سجلت لتسجل 11.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 9.9 مليار دولار خلال عام 2021، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وجـاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى استيرادًا من مصرخلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.4 مليار دولار، يليها أمريكا 2.3 مليار دولار، ثـم فرنسا 1.8 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.7 مليار دولار، ثم كندا 959.5 مليون دولار، ثـم ألمانيا 942.6 مليون دولار، وأخيرًا اليابان 260.8 مليون دولار.

وأشار المركزي للإحصاء إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لتصل إلى 19.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 18.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3.4%.

وتصدرت أمريكا قائمة أعلى دول مجمـوعة السبع الصناعية الكبرى تصديرًا لمصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 6.8 مليار دولار، يليها ألمانيا 4 مليارات دولار، ثم إيطاليا 3.5 مليار دولار، ثم فرنسا 2.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.8 مليار دولار، ثم اليابان 888.5 مليون دولار، وأخيرًا كندا 322.2 مليون دولار.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة السبع الصناعية الكبرى 30.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.7 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 2 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 7.3%.

وارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لتسجل 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 2.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 23.5%، بينما بلغت قيمة تحويلات العاملين من دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في مصر 137.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 141 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.5%.

وتصدرت أمريكا قائمة أعلى دول مجمـوعة السبع الصناعية الكبرى في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2021 / 2022، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 1.7 مليار دولار، يليها المملكة المتحدة 863.8 مليون دولار، ثم ألمانيا 203.3 مليون دولار، ثم كندا 138.5 مليون دولار، ثم فرنسا 120 مليون دولار، ثم إيطاليا 106.3 مليون دولار، وأخيرًا اليابان 6.1 مليون دولار.

وسجلت قيمة استثمارات دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى بمصر 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 6.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 8.3%.

واحتـلت إيطاليا المرتبة الأولى في قائمة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى الأعلى استثمارًا في مصر خلال العام المالي 2021 /2022؛ حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 2 مليار دولار، يليها المملكـة المتحـدة 2 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 1.5 مليار دولار، ثم ألمانيا 633.3 مليون دولار، ثم فرنسا 550.6 مليون دولار، ثم كندا 186.5 مليون دولار، وأخيرًا اليابان 73.7 مليون دولار.