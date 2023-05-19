رامى جمال يوجه رسالة لجمهوره بشأن أغنيته الجديدة

نشر المطرب رامى جمال على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" منشورا لجمهوره ليختاروا نوعية أغنيته القادمة.

وكتب رامي جمال في المنشور: "عاوزين الأغنية الجايه حب ولا دراما ولا فرفشه وصيف وكدزه، أقل من ألف إجابه هختار أنا، وأكتر من ألف والله إختياركم هيتنفذ" .

يشار إلى أن المطرب رامى جمال أعلن فى مداخلة لإحدى البرامج التلفزيونية أنه سيتم التعاون بينه وبين المطرب أحمد سالم، الشهير بـ"المطرب النقاش" ، وأن التعاون لم يتم إلى الآن، ولكنه يسعى لذلك لأنه يريد أن يقف بجانبه طالما يملك أن يظهره للنور، خاصةً أنه يملك صوت جميل .

طرح رامى جمال طرح منذ أيام آخر أغنية "كلمة سلام" من كلمات الشاعر محمد جمعة، توزيع أدهم دهيمه، ميكس ماستر احمد حسام، والألحان رامى جمال .