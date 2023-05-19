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الجمعة 19 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رامى جمال يوجه رسالة لجمهوره بشأن أغنيته الجديدة

رامي جمال
رامي جمال
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 نشر المطرب رامى جمال على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" منشورا لجمهوره ليختاروا نوعية أغنيته القادمة.

وكتب رامي جمال في المنشور: "عاوزين الأغنية الجايه حب ولا دراما ولا فرفشه وصيف وكدزه، أقل من ألف إجابه هختار أنا، وأكتر من ألف والله إختياركم هيتنفذ" .

يشار إلى أن المطرب رامى جمال أعلن فى مداخلة لإحدى البرامج التلفزيونية أنه سيتم التعاون بينه وبين المطرب أحمد سالم، الشهير بـ"المطرب النقاش" ، وأن التعاون لم يتم إلى الآن، ولكنه يسعى لذلك لأنه يريد أن يقف بجانبه طالما يملك أن يظهره للنور، خاصةً أنه يملك صوت جميل .

طرح  رامى جمال طرح منذ أيام آخر أغنية "كلمة سلام" من كلمات الشاعر محمد جمعة، توزيع أدهم دهيمه، ميكس ماستر احمد حسام، والألحان رامى جمال .

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IMG_20230519_165814
رامي جمال كلمة سلام المطرب النقاش اغانى حب انستجرام