سامح الصريطي يشارك في ندوة تثقيفية عن الانتماء للوطن بشرم الشيخ

عقدت ندوة تثقيفية لتنمية روح الولاء والانتماء للوطن بمدرسة جيل أكتوبر الإعدادية بشرم الشيخ؛ بحضور الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق ورئيس الاتحادين المصري والعربي لاتحاد الرياضة للجميع ونائب رئيس الاتحاد الدولي، والإعلامي أشرف محمود رئيس اتحاد الثقافة الرياضية، والفنان سامح محمد الصريطي مدير الفرقة القومية للفنون الشعبية، والكاتب الصحفي أيمن بدرة رئيس تحرير أخبار الرياضة ونائب رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، والإعلامي كمال جابر رئيس إذاعة الشباب والرياضة، وحنان إسماعيل مديرة إدارة شرم الشيخ ووليد جعفر موجه عام التربية الرياضية وعدد من طلاب وطالبات إدارة شرم الشيخ التعليمية .

تأتي الندوة في إطار اهتمام الدولة المصرية، بنشر ثقافة روح الولاء والانتماء للوطن وبالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والاتحادات النوعية وتحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.



في كلمتها رحبت الدكتورة إيمان بالحضور حيث يتزامن عقد الندوة مع امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، موجهة الشكر لوكيل الوزارة محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على كرم الضيافة، مشيرة إلى أنه تعذر حضوره لارتباطه بجولات ميدانية ومتابعات المحافظ، ثم جددت الترحيب بالضيوف، مشيدة بتعاون الضيوف في فاعليات ندوات الثقافة الرياضية.

من ناحيته أشاد د أشرف محمود رئيس اتحاد الثقافة الرياضية بتجليات المكان الروحية والزمانية، والأرض المقدسة سيناء مؤكدا فخره واعتزازه بتلك الأرض الغالية بمصر، معربا عن سعادته بحضور الندوة،

ثم تناول الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق الكلمة مشيرا لذكرياته بأرض سيناء وسرد موجز لمعالم المحافظة منذ ذلك التاريخ مجددا شكره للحضور وللطلاب،

وفي كلمته أعرب الكاتب الصحفي أيمن بدرة رئيس تحرير أخبار الرياضة عن شكره وسعادته بتواجده مع شباب تلك الأرض الطيبة الغالية ليلتقي معهم في أغلى جزء بالوطن وهي أرض سيناء، مضيفا أن الكثيرين يحسدون المصريين على هذه الأرض الجميلة الرائعة، ووجه كلمة للشباب الحاضرين إنكم ستحملون المسؤولية وسوف تفخر بكم مصر في المستقبل إن شاء الله ، وقال الإعلامي كمال جابر رئيس إذاعة الشباب والرياضة أن سيناء أرض طيبة مباركة لنا أن نفخر بها ونحافظ عليها، مشيرا الى أنها بقعة مستهدفة منذ القدم، وكلنا يجب أن نحرص على المحافظة عليها وكذلك كل المحافظات الحدودية خاصة شمال وجنوب سيناء، متمنيا لهم التوفيق وتحقيق كل أمالهم، مجددا سعادته وشكره لتواجده بينهم.

وفي كلمته وجه الفنان سامح الصريطي الشكر والتحية لضيوف المنصة وللحضور ، مشيرا إلى أن الولاء والانتماء موجودان داخلنا جميعا وهو فطرة خلقها الله فينا بأننا مصريون وعرب وأفارقة مهما شكك المغرضون، مؤكدا أننا نسعى لتوكيد هذا الانتماء باتقان العمل وتشريف هذه الحلقات من الانتماء

وقال : أن معرفة حلقات الانتماء تُظْهر مَنْ صديقك ومن عدوك، موضحا أن تلك الحلقات تظهر جذور الشعوب وتاريخه

وأضاف يجب أن يكون هناك مثل أعلى نسعى لتقليده ليشرف الإنسان بلده، لافتا الى أن اللاعب المصري محمد صلاح نفخر به وسط لاعبي العالم لانتمائه لمصر كما يفخر هو ايضا بانتمائه لقريته " نجريج" ومصر وأشار الى أنه يبذل كل جهده ( محمد صلاح ) لتشريف حلقات الانتماء له " المصرية والعربية والإفريقية " موضحا أنكم جميعا مشروع خاص لبناء كل فرد لمستقبله وليفخر به وطنه .

وطالب الشباب من إعداد نفسه من الآن للغد حتى يحظى بالمكانة التي يريدها .



وسلمت الدكتورة إيمان شهادات تقدير للمتفوقين والمتفوقات من الطلاب والطالبات والموجهين والمعلمين والمعلمات في مجال الأنشطة بالإدارة تقديرا لهم،

كما أهدى وليد جعفر موجه عام التربية الرياضية كأس التفوق الرياضي لمديرة الإدارة تقديرا لمشاركة الإدارة في الأنشطة الرياضية.

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