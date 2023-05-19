كلوب يؤكد غياب مهاجم ليفربول وجاهزية آخر في مباراة أستون فيلا

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن مباراة فريقه ضد أستون فيلا، التي تجمع بينهما غدًا السبت، في إطار منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2022-2023.

وتطرق كلوب في حديثه عن المباراة، خلال المؤتمر الصحفي للقاء، اليوم الجمعة، عن جاهزية وإصابات لاعبي الريدز قبل المواجهة قبل الأخيرة للحمر في البريميرليج هذا الموسم.

ويستضيف ليفربول، نظيره أستون فيلا، على ملعب أنفيلد في المباراة التي تنطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وأكد يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي، على غياب المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز عن مباراة ليفربول وأستون فيلا.

وأشار كلوب إلى جاهزية المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو للمباراة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، ليظهر للمرة الأخيرة على ملعب أنفيلد وأمام جماهير الريدز الغفيرة، ليودعهم قبل رحيله عن ليفربول بعد نهاية عقده مع النادي.

ويعاني نونيز من إصابة في إصبع القدم، التي أبعدته عن المشاركة في مباراة ليفربول وليستر سيتي الماضية، التي فاز رفاق النجم المصري محمد صلاح بثلاثية نظيفة صنع الفرعون جميعها.

ويحتل ليفربول، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 65 نقطة، ويأمل في إنهاء الموسم الحالي بأحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.