الاتحاد المغربي ينفي طلب 100 ألف دولار لمواجهة مصر وديا

كشف محمد مقروف، المتحدث الرسمي باسم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حقيقة طلب اتحاد بلاده 100 ألف دولار مقابل مواجهة منتخب مصر وديا في القاهرة.

وقال مقروف في تصريحات صحفية: انتشرت أخبار في الساعات الأخيرة بأن الاتحاد المغربي طلب مبلغ 100 ألف دولار مقابل مواجهة منتخب مصر وديا وهذا الأمر لم يحدث ولم نطلب هذا نهائيا.

وأضاف مقروف ان كل ما تم تداوله كذب ولم يحدث أي تواصل بين الاتحاد المغربي والاتحاد المصري في هذا الشأن نهائيا خلال الفترة الماضية.

وتابع المتحدث الرسمي للاتحاد المغربي: ما يحدث هو شغل سماسرة وشركات تسويق تقوم بعمل هذه الأمور غير الصحيحة ولم نتحدث نهائيا مع أي طرف بخصوص مواجهة المنتخب المصري ولم نطلب هذا المبلغ.

واختتم: نحترم منتخب مصر ونجومه كثيرا، ونعتز بعلاقتنا مع الأخوة في مصر، ولا نريد أن تحدث أي أزمات بسبب أخبار غير صحيحة.