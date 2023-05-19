قمة جدة.. الرئيس الأوكراني يثمن دعم السعودية لوحدة أراضي بلاده

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي محمد بن سلمان آل سعود، اليوم الجمعة في جدة، العلاقات الثنائية الحالية والقضايا العالمية.

وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أن زيلينسكي أطلع ولي عهد السعودية بالوضع الأمني ​​في أوكرانيا وعملية الرد على القوات الروسية.

كما تحدث عن العناصر الرئيسية لمبادرة السلام الأوكرانية (صيغة السلام) التي تهدف إلى وقف الحرب واستعادة السلام.

وأشاد زيلينسكي بالمشاركة الناجحة للمملكة العربية السعودية في عودة 10 أسرى حرب أجانب من الأسر الروسي وأعرب عن اهتمامه بمواصلة الجهود المشتركة للإفراج عن الأسرى.

وشكر الرئيس ولي عهد المملكة العربية السعودية على دعمه لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادته وعلى موقفه المبدئي داخل المنظمات الدولية وعلى دعوته للمشاركة في قمة الجامعة العربية كضيف شرف.

وأكد ولي عهد المملكة العربية السعودية اهتمامه بالاستثمار في أوكرانيا وإعادة بنائها.

ودعا زيلينسكي ولي العهد السعودي لزيارة أوكرانيا.

يذكر أن زيلينيسكي يزور المملكة العربية السعودية اليوم لمناقشة عودة الأوكرانيين من الأسر الروسي، وصيغة السلام، ومسألة أمن الطاقة، وحماية الجالية المسلمة في أوكرانيا.