حار نهارًا.. توقعات الأرصاد لطقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية.. لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في أخره على السواحل الشمالية، معتدل على باقي الأنحاء.

وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم الجمعة- أنه من المتوقع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأن هناك فرصًا ضعيفة لأمطار خفيفة ليلا على مناطق من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة، كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأضافت أنه متوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر، كالتالي:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 20

العاصمة الإدارية 30 16

6 أكتوبر 29 17

بنهــــا 30 19

دمنهور 29 17

وادي النطرون 30 18

كفر الشيخ 28 18

المنصورة 28 16

الزقازيق 30 19

شبين الكوم 30 17

طنطا 28 17

دمياط 26 17

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 31 19

السويس 30 18

العريش 27 16

رفح 26 17

رأس سدر 31 16

نخل 27 12

كاترين 28 10

الطور 32 20

طابا 30 19

شرم الشيخ 33 22

الإسكندرية 24 18

العلمين الجديدة 24 18

مطروح 22 18

السلوم 24 16

سيوة 28 19

رأس غارب 32 22

الغردقة 33 22

سفاجا 34 23

مرسى علم 34 22

شلاتين 33 21

حلايب 31 21

أبو رماد 30 22

رأس حدربة 29 21

الفيوم 30 18

بني سويف 30 17

المنيا 31 17

أسيوط 32 17

سوهاج 32 18

قنا 33 22

الأقصر 34 22

أسوان 35 23

الوادى الجديد 33 21

أبوسمبل 34 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

العظمى الصغرى

مكة 38 27

المدينة 36 22

الرياض 40 26

المنامة 35 29

أبوظبي 42 30

الدوحة 38 29

الكويت 37 27

دمشق 25 10

بيروت 22 19

عمان 22 12

القدس 22 12

غزة 23 17

بغداد 36 23

مسقط 36 31

صنعاء 27 13

الخرطوم 41 27

طرابلس 25 18

تونس 22 17

الجزائر 18 11

الرباط 23 13

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 18 12

إسطنبول 21 14

إسلام آباد 38 23

نيودلهي 42 28

جاكرتا 33 25

بكين 25 15

كوالالمبور 32 23

طوكيو 24 17

أثينا 25 18

روما 21 15

باريس 19 12

مدريد 20 10

برلين 22 14

لندن 19 08

مونتريال 18 12

موسكو 16 08

نيويورك 20 14

واشنطن 24 14

نواكشوط 32 21

أديس أبابا 23 13