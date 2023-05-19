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الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

والد الطفل ضحية لعب «بابجى» بالخانكة: لا أتهم أحدا فى اختفائه

الطفل المختفى
الطفل المختفى
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تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها لكشف لغز غياب طفل عن المنزل بمنطقة أبو زعبل بدائرة قسم شرطة الخانكة.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة الخانكة مفاده ورود بلاغ من (محمد.ف)، ٣٩ سنة، سائق، مقيم بأبو زعبل بدائرة مركز الخانكة، مفاده تغيب نجله أحمد، ٧ سنوات، طالب، ومقيم بذات العنوان.

وبسؤال والد الطفل ومناقشته وإجراء التحريات حول الواقعة، أقر بخروج نجله للهو بأحد محلات الألعاب الإلكترونية «سايبر»، بناحية محل سكنه وعدم عودته للمنزل، حيث انه معتاد التردد على ذلك المكان للعب لعبة «بابجى»، ولم يشتبه بأحد جنائيا قائلا «مش بتهم حد فى اختفائه».

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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اجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغ بالخانكة