رسميًا.. باريس سان جيرمان يجدد عقد القائد ماركينيوس

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الجمعة، تجديد عقد المدافع البرازيلي ماركوس آواس كوريا، المعروف باسم ماركينيوس، لمدة 5 مواسم إضافية.

وأكد باريس سان جيرمان في بيان رسمي، تجديد تعاقده مع ماركينيوس قائد الفريق حتى صيف عام 2028، لتستمر رحلته التي بدأت مع الفريق الباريسي قبل 10 أعوام.

صاحب الـ29 عامًا، انضم إلى البي إس جي في الانتقالات الصيفية من عام 2013، قادمًا من روما الإيطالي، وكان عقد ماركينيوس ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2022-2023، قبل أن يجدد حبه لفريق العاصمة الفرنسية لـ5 سنوات مقبلة.

ويحمل المدافع البرازيلي، شارة قيادة الفريق منذ عام 2020، وهو ثالث أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات سان جيرمان برصيد 405 مباريات.

ماركينيوس

وعبر ماركينيوس عن سعادته بتمديد عقده، قائلًا: «أنا سعيد جدًا للإعلان عن تمديد هذا العقد، لكنني فخور جدًا أيضًا، هذه لحظة خاصة جدا بالنسبة لي».

وأضاف: «لطالما منحني باريس سان جيرمان الكثير من الثقة، ولدي أيضًا ثقة كبيرة في هذا النادي».

وأتم ماركينيوس: «أنا مقتنع بأننا سنواصل تحقيق أشياء عظيمة معًا في السنوات القادمة».

وتوج ماركينيوس خلال 9 مواسم مع باريس سان جيرمان بـ26 بطولة، هم، 7 ألقاب من الدوري الفرنسي، و6 ألقاب من كأس فرنسا، و7 مرات كأس السوبر الفرنسي، بالإضافة إلى 6 كؤوس من بطولة الرابطة الفرنسية، التي ألغيت في عام 2020.

وخاض ماركينيوس 405 مباراة مع باريس سان جيرمان، سجل خلالهم 38 هدفًا وصنع 10 آخرين.