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الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدا.. 47 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية العملية بالدقهلية

ناصر شعبان وكيل وزارة
ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية
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أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن ١٧٧ لجنة امتحانية بمدارس التعليم الفنى جاهزة لإستقبال طلاب الدبلومات الفنية الخمس سنوات والثلاث سنوات لأداء امتحانات شهادة الدبلومات الفنية العملي بكافة النوعيات صناعى وزراعى وفندقى تجارى المقرر بدءها غدا السبت الموافق ٢٠ مايو وتنتهى الخميس ٢٥ مايو كما ينطلق الامتحان التحريرى يوم السبت ٢٧ مايو حتى الخميس ٨ يونيو.

 وأضاف شعبان  فى تصريحات اليوم الجمعة، أن عدد الطلبة المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات  الفنية لهذا العام ٤٧ ألفا ٢٦١ طالب وطالبة بكافة النوعيات منهم ٣٠٣٦١ صناعى  و١٣،٠٤٢ تجارى و٦٢٦ فندقي و٣٢٣٢ وزراعى كما بلغ عدد اللجان ١٧٧ لجنة امتحانية بنوعيات التعليم الفنى .

وأشار شعبان إلى أنه تم التنسيق مع كافة الأجهزة الخدمية بالمحافظة لتتضافر الجهود لإنجاح المنظومة التعليمية، فتم التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية لتأمين اللجان وأوراق  الأسئلة كما تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة امتحانية كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانات. 

 كما وجه مديرى الإدارات التعليمية بمتابعة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتجهيزات النهائية  للجان والتعاون مع رؤساء اللجان وتذليل العقبات التى من شأنها الإخلال بالعملية الامتحانية.

وجرى تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية برئاسة ناصر شعبان مدير المديرية وعضوية أيمن البرامونى مدير عام التعليم الفنى ومديرى الإدارات النوعية بالتعليم الفنى لتتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لحل اى مشكلات داخل اللجان بالإضافة الى تحهيز 36 استراحة للمعلمين والمعلمات المشاركين فى أعمال الامتحانات .

وشدد مدير المديرية على تنفيذ القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وضرورة  الانضباط داخل اللجان ومنع اصطحاب الملاحظين والمراقبين والطلاب الهواتف المحمولة داخل اللجان ومنع استخدامه أثناء اللجنه.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بسرعة الانتهاء من التجهيزات اللازمة للجان الإمتحانية للدبلومات الفنية.

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