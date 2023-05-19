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الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تعيينات جديدة في القوات المسلحة السودانية

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان
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أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، قرارا بتعيينات جديدة في القوات المسلحة السودانية اعتبارا من اليوم ١٩ مايو ٢٠٢٣.

وتم تعيين الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم شنتو، نائبا للقائد العام للقوات المسلحة، والفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، مساعدا للقائد العام للقوات المسلحة، والفريق بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم كريمة، مساعدا للقائد العام للقوات المسلحة.

أعلن عن ذلك مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية عبر الحساب الرسمي للقوات المسلحة السودانية علي "فيسبوك". 

القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان