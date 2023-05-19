وزير الداخلية اللبناني: تلقيت مذكرة اعتقال من الإنتربول بحق حاكم مصرف لبنان

قال وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي إن لبنان تلقى مذكرة اعتقال من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

وأضاف مولوي - في تصريح له اليوم - إن السلطات اللبنانية تناقش بجدية مصير سلامة بعد مذكرة الانتربول، والتي تم إصدارها تنفيذا لمذكرة توقيف دولية أصدرتها قاضية فرنسية عقب تخلف سلامة عن المثول أمامها يوم /الثلاثاء/ الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يقول سلامة أنه لم يتبلغ بالاستدعاء فيما أفاد القضاء اللبناني بأنه بعث بمندوب لتبليغه الاستدعاء إلا أنه لم يستدل على مكانه.

وأضاف وزير الداخلية اللبناني أنه سينفذ مذكرة الاعتقال التي أصدرها الإنتربول إذا قرر القضاء اللبناني الامتثال لها.

وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قد استنكر إصدار قاضية فرنسية لمذكرة توقف دولية بحقه واعتبرها خرقا لأبسط القوانين لكون القاضية الفرنسية أود بوروزي لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك - على حد تعبيره.

وأضاف سلامة يوم الثلاثاء الماضي أنه سيطعن على القرار، معتبرا أنه يشكل مخالفة واضحة للقوانين، مشددا على أن القاضية الفرنسية تجاهلت تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2003 والاجراءات المعترف بها دوليا والتي تستند إليها القاضية في إطار المساعدة القضائية الدولية.