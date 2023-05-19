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الجمعة 19 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

صلاح عبدالله يشارك جمهوره البوستر الدعائى لمسلسل "ليه لأ" الجزء الثالث

صلاح عبدالله
صلاح عبدالله
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نشر الفنان صلاح عبدالله على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" صورة البوستر الدعائى لمسلسل "ليه لأ" الجزء الثالث .

بعد نجاح الجزء الأول والثانى، تم الإستقرار على عرض الجزء الثالث قريباً، سيتم عرض المسلسل على منصة شاهد .

المسلسل بطولة نيللى كريم، صلاح عبدالله، عايده رياض، نادين، معتز هشام، تأليف مريم نعوم والإخراج نادين خان .

يذكر أن آخر أعمال الفنان صلاح عبدالله مسلسل "تلت التلاتة" ، الذى تم عرضة فى الموسم الرمضانى، بطولة غادة عبدالرازق، محمد القس، مصطفى درويش، صلاح عبدالله، ليلى زاهر، مى سليم، والإخراج حسن صالح.

IMG_20230519_160226
IMG_20230519_160226
صلاح عبدالله ليه لأ نيللي كريم غادة عبدالرازق مصطفى درويش