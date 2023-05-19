صلاح عبدالله يشارك جمهوره البوستر الدعائى لمسلسل "ليه لأ" الجزء الثالث

نشر الفنان صلاح عبدالله على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" صورة البوستر الدعائى لمسلسل "ليه لأ" الجزء الثالث .

بعد نجاح الجزء الأول والثانى، تم الإستقرار على عرض الجزء الثالث قريباً، سيتم عرض المسلسل على منصة شاهد .

المسلسل بطولة نيللى كريم، صلاح عبدالله، عايده رياض، نادين، معتز هشام، تأليف مريم نعوم والإخراج نادين خان .

يذكر أن آخر أعمال الفنان صلاح عبدالله مسلسل "تلت التلاتة" ، الذى تم عرضة فى الموسم الرمضانى، بطولة غادة عبدالرازق، محمد القس، مصطفى درويش، صلاح عبدالله، ليلى زاهر، مى سليم، والإخراج حسن صالح.